Nog minder spaarrente voor klanten SNS, ASN en RegioBank

Je kunt je geld net zo goed in een spaarvarkentje stoppen. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Spaarrente is allang niet meer iets om over naar huis te schrijven, maar klanten van de Volksbank, waar SNS, ASN en Regiobank krijgen vanaf 1 april nog minder rente over hun spaarcentjes. Alleen wie tot €25.000 aan spaartegoed heeft, krijgt nog 0,01% rente. De regels voor spreiden over meerdere rekeningen worden ook nog eens strenger, heeft de bank bekendgemaakt.