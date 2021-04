Toshiba duikelt op vlakke Japanse beurs na mogelijk uitstel bod CVC

De stemming op de Japanse aandelenmarkt was verder terughoudend. Het nieuws over een mogelijke nieuwe noodtoestand in Tokio om de stijging van het aantal coronabesmettingen in te dammen en de trage voortgang van het vaccinatieprogramma in Japan zorgden voor voorzichtigheid. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse export bood daarbij enige steun aan de handel.

Toshiba verloor ruim 4 procent. Zakenkrant Nikkei meldde dat CVC een formeel overnamebod op het bedrijf zal uitstellen. Vrijdag zakte Toshiba al 6 procent na berichten dat het bedrijf tegen zijn kredietverstrekkers zou hebben gezegd van plan te zijn om het overnamebod van CVC af te wijzen. De investeerder zou 20 miljard dollar wil neertellen voor Toshiba om het bedrijf van de beurs te halen.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk vrijwel vlak de dag uit op 29.685,37 punten. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de uitvoer van het land in maart met 16,1 procent is gestegen. Dat was meer dan de toename van 11,6 procent die economen hadden voorzien. Het was de sterkste exportgroei in meer dan drie jaar. De groei werd aangejaagd door een stevige vraag uit China, de grootste handelspartner van Japan.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent in de plus en in Hongkong klom de Hang Seng-index 0,6 procent. Trip.com won 4 procent bij zijn beursdebuut in Hongkong. Het in Shanghai gevestigde online reisbureau, eigenaar van onder meer Skyscanner, heeft al een notering aan de Amerikaanse Nasdaq.

De Chinese webwinkel Alibaba daalde 1 procent. Persbureau Reuters meldde dat de Chinese miljardair Jack Ma mogelijk zijn belang in betalingsdienstverlener Ant Group, een dochterbedrijf van Alibaba, van de hand zal doen. Een dergelijke stap zou Ant helpen om een geschil met de Chinese overheid op te lossen en de weg vrijmaken om de plannen voor een beursgang nieuw leven in te blazen. Ant ontkent echter dat een afstoting van Ma's belang ooit is overwogen.