Kabel Deutschland ontvangt bod Liberty Global

Eerder op de avond meldde de Britse krant Financial Times op basis van bronnen dat Liberty Global ongeveer 7,5 miljard euro over zou hebben voor Kabel Deutschland. Liberty Global zou ongeveer 85 euro per aandeel bieden en zou daarmee het eerdere bod van Vodafone overtreffen. Dat bedrijf gaf vorige week niet aan hoeveel het overheeft voor het grootste kabelbedrijf van Duitsland, maar ingewijden schatten het bod van het Britse telecombedrijf op ongeveer 80 euro per aandeel. Vodafone zou wel van plan zijn het bod te verhogen.

UPC en Ziggo

Liberty Gobal is het moederbedrijf van het Nederlandse UPC en is grootaandeelhouder van Ziggo. Het heeft ook al de op een na grootste kabelaar van Duitsland, Unitymedia, in handen. Een overname van Kabel Deutschland zou daarom op bezwaren van mededingingsautoriteiten kunnen stuiten.