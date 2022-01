’Unilever gaat duizenden banen schrappen’

Het nieuws komt kort nadat bekend werd dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz aandelen zou hebben gekocht in het bedrijf. Unilever bezit merken als Ola, Ben & Jerry’s, Unox en Knorr.

Een woordvoerder van Unilever Nederland zegt niet te willen ingaan op geruchten in de markt. Het concern heeft ongeveer 2700 werknemers in Nederland. Wereldwijd zijn dat er ongeveer 150.000. Volgens Bloomberg kan het nieuws nog deze week officieel naar buiten komen.

Het investeringsfonds van Peltz, Trian Fund, staat erom bekend grote ondernemingen flink te veranderen. Dat gebeurde eerder bij het bedrijf achter cola-merk Pepsi en het Franse voedingsmiddelenconcern Danone. Het is niet bekend met welke bedoelingen en met hoeveel aandelen Peltz bij Unilever instapt. Wel stegen de aandelen van het bedrijf op de beurs met 7% na het nieuws over het instappen van de investeerder. Dat is de grootste stijging in anderhalf jaar.

Onder druk

Topman Jope staat onder steeds grotere druk om de koers van het bedrijf te veranderen, omdat het niet zo hard groeit als concurrenten. De Brit zei vorige week zich meer op gezondheid te willen richten en te willen stoppen met slecht presterende bedrijfstakken.

Toen werd ook bekend dat Unilever een mislukt bod van 50 miljard pond (ongeveer €60 miljard) had gedaan op de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK), die onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta maakt. Hoger dan dat heeft Unilever gezegd niet te gaan.