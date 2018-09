'Bedrijven verspillen energie'

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende investeringen te doen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend, maar meer dan de helft van deze bedrijven beperkt zich tot investeringen met een terugverdientijd van 3 jaar.

Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, vindt ook dat bedrijven duidelijker moeten zijn over wat ze aan energiebesparing doen. De rapportage over energiebesparing is nu vaak niet transparant.