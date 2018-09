Forse stijging handelsoverschot eurozone

Het overschot is wel een stuk lager dan de 22,5 miljard euro in maart van dit jaar. Volgens Eurostat daalde de export in april met 0,8 procent ten opzichte van maart, terwijl de import met 0,5 procent steeg.

De 27 landen van de Europese Unie boekten in april een overschot van 9,2 miljard euro in vergelijking met een tekort van 13,4 miljard euro een jaar eerder. In maart van dit jaar bedroeg het overschot 15,9 miljard euro ten opzichte van een tekort van 8,2 miljard euro in maart 2012.

Data: Eurostat, Kaart: DFT