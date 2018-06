Arbeidskosten eurozone lopen op

Daarmee was de stijging sterker dan in het vierde kwartaal van 2012, toen de kosten per uur 1,3 procent hoger lagen dan een jaar eerder. In de Europese Unie van 27 landen was de stijging, met 1,9 procent op jaarbasis, nog sterker. In het vierde kwartaal van 2012 stegen ook hier de kosten met 1,3 procent.

De sterkste stijgingen werden geregistreerd in Roemenië (plus 8,6 procent) en Estland (plus 7,5 procent). Nederland en Frankrijk (beide plus 0,1 procent) kenden de kleinste toename, terwijl de kosten het meest afnamen in Slovenië (min 3,8 procent).