'Morele crisis bij topmannen'

Volgens hem is er sprake van een morele crisis in de top van het bedrijfsleven. Werknemers staan op de nul of worden werkloos en bestuurders verhogen hun salaris met 7 procent, schetste Roemer. De stijging, die zaterdag bleek uit jaarlijks onderzoek van de Volkskrant, toont volgens de SP-leider aan dat zelfregulering in de sector niet werkt.

Hij hoopt op meer druk uit de samenleving en van werknemers om te voorkomen dat bestuurders nog met „belachelijke salarissen naar huis gaan”.

Dijsselbloem

Roemer uitte bij WNL opnieuw kritiek op de dubbelfunctie van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, die tevens voorzitter is van de eurogroep. Volgens Roemer wil Dijsselbloem in Nederland met zijn 'Brusselse pet' op miljarden bezuinigen omdat hij in Brussel zijn gezicht moet redden. De twee functies zijn „onverenigbaar” en Dijsselbloem moet een van zijn twee banen opzeggen, betoogde Roemer.