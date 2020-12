Vacaturegroei stokt in tweede golf

Dat blijkt uit cijfers van vacaturesite Indeed. Het aantal vacatures in Nederland ligt nu zestien procentpunten lager dan een jaar geleden.

De vrije val van vacatures in de horeca, toerisme en hospitality houdt aan. Na een kleine opleving na de eerste lockdown, loopt de vraag naar personeel sinds september weer sterk terug. In de horeca is de vraag naar personeel sinds de tweede sluiting zelfs volledig ingestort. Er zijn zeventig procentpunten minder vacatures dan een jaar geleden.

In de eveneens zwaar getroffen sector kunst en cultuur trok de werkgelegenheid de afgelopen drie maanden juist weer aan, maar aan die groei is volgens Indeed door de coronamaatregelen nu abrupt een einde gekomen. Het aantal vacatures daalde in november met vijftien procentpunten ten opzichte van oktober.

Zorgpersoneel

De vraag naar zorgpersoneel zit al sinds maart, het begin van de coronacrisis, in de lift. Vooral verpleegkundigen op de spoedeisende hulp en de intensive care zijn gewild. De vacature voor ic-verpleegkundige staat wederom in de top vijf van vacatures met de grootste stijging. ,,De toenemende ziekenhuisopnames van de afgelopen paar weken zijn vrijwel direct zichtbaar in de vraag naar zorgpersoneel’’, zegt Kelly Oude Veldhuis van Indeed.

Ook in de bouw is weer volop werk, na een dip begin dit jaar. Timmermannen, dakdekkers, stukadoors en monteurs behoren volgens Indeed zelfs tot de meest gevraagde arbeidskrachten sinds de uitbraak van het coronavirus.