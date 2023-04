Opluchting voor bouwsector: kabinet mag huidige rekenregels stikstof gebruiken van rechter

De hoogste bestuursrechter deed uitspraak over de omvang van een gebied waarover stikstofneerslag moet worden berekend. Het kabinet houdt daarvoor nu maximaal 25 kilometer rondom het project aan. Bezwaarmakers eisten dat dit gebied veel groter moet zijn, maar kregen geen gelijk.

Belang

„Deze uitspraak is van groot maatschappelijk belang, omdat dat model waar het hier over gaat wordt gebruikt voor veel projecten”, zegt Raad van State-persrechter Rosa Uylenburg op twitter. „Niet alleen voor wegen, maar ook voor veehouderijen en fabrieken.” Door de uitspraak is nu zeker dat de 25 kilometergrens voor stikstofberekeningen mag worden gebruikt.

De woordvoerder van minister Harbers van Infrastructuur laat weten blij te zijn met het vonnis. „Deze uitspraak geeft meer houvast en richting voor vergunningverlening. Niet alleen voor infrastructuur, maar ook voor andere projecten en dat helpt om koers te kunnen bepalen en daar zijn we blij mee.”

Snelwegen

De zaak kwam aan het licht bij de aansluiting van snelwegen A15 en A12 bij Arnhem. Het is een lang gekoesterde wens van beleidsmakers om deze snelwegen op elkaar aan te sluiten, zodat verkeer sneller richting de Achterhoek of Duitsland kan rijden. Die bouwplannen zorgen voor extra stikstofuitstoot op de Veluwe, waarvoor stikstofruimte nodig is. In 2021 besloot de Raad van State dat de minister van Infrastructuur beter moest motiveren waarom zij uitgingen van, destijds nog, stikstofuitstoot in de omtrek van 5 kilometer rondom het project, terwijl voor scheepvaart en veehouderij met uitstoot op veel grotere afstanden gerekend wordt.

Het kabinet besloot toen dat voor alle infrastructurele projecten stikstofneerslag op 25 kilometer omtrek moest worden berekend. Dat betekent dat alle stikstofuitstoot in een straal van 25 kilometer rondom het project moet worden toegekend aan die bron. Die afstand is ook vastgelegd in het rekenmodel (AERIUS) dat verplicht gebruikt moet worden bij aanvraag van een vergunning. Volgens de berekening slaat er buiten die grens geen stikstof neer, terwijl deskundigen beweren dat ook buiten die ’papieren werkelijkheid’ wel degelijk stikstof neerslaat, volgens hen soms zelfs ongeveer de helft.

Rekenmodel

De Raad van State oordeelt dat elk rekenmodel een grens heeft waarbuiten het geen wetenschappelijke betrouwbare uitspraken meer kan doen. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de minister voldoende kunnen motiveren dat die grens hier 25 kilometer is.

Of de A15 bij Arnhem kan worden aangesloten op de A12 is met deze uitspraak nog niet duidelijk, zegt Uylenburg. Hier is alleen een oordeel gegeven over het model, de 25 kilometergrens. „In een latere uitspraak zal geoordeeld worden over de andere bezwaren die tegen dit project naar voren zijn gebracht.”

Vergunning

In meerdere projecten is al rekening gehouden met de afstand van 25 kilometer, zoals de nieuwe woonwijk Akkerlanen in Waalwijk, waar de eerste 21 woningen al zijn gebouwd. Voor deze projecten is het dus goed nieuws dat de grens van 25 kilometer mag worden gehandhaafd.