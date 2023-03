Grootste volksverzet uit de Tweede Wereldoorlog bijna vergeten

Zoals in de families van kunsthistoricus Gijs Stork, een kleinzoon van Frans Stork, directielid van de machinefabriek in Hengelo waar de staking begon, en van hotelier Brita Röhl (65). Zij is een kleindochter van Frits Loep, als leidinggevende bij Stork voor de staking verantwoordelijk gehouden door de Duitsers en door hen vermoord. Hij werd verhoord samen met Frans Stork die wél vrijuit ging.

Gijs Stork en Brita Röhl, beiden bestuursleden van de stichting Landelijke Herdenking April-meistaking 1943. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Al lange tijd hadden de mensen er genoeg van om voor de Duitsers te moeten werken”, legt Gijs uit in Café Américain in Amsterdam. De willekeur, tirannie en het wegvoeren van landgenoten: het was te veel geworden. De verontwaardiging bereikte een hoogtepunt toen de Duitsers eisten dat 300.000 mannen zich zouden melden voor tewerkstelling in Duitsland. Het leidde tot een wilde, nagenoeg landelijke staking die begon bij Stork, waar telefoniste Femy Hoogenboom-Efftink ook andere bedrijven opriep. Dit massale verzet wordt ook de Melkstaking genoemd, omdat de boeren in Friesland hun melk niet naar de zuivelfabrieken brachten, maar vergoten. Ook in de Limburgse steenkoolmijnen, bij de PTT, in broodfabrieken en in andere sectoren stond het werk stil. „Het was geen staking tegen werkgevers”, benadrukt Gijs, „maar een opstand tegen de Duitse bezetter.” Die reageerde met harde hand. Honderden doden vielen er door standrechtelijke executies, uitputting in de kampen en willekeurige beschietingen, waarbij ook honderden gewond raakten.

„Er moest een zondebok komen”, vermoedt Brita, en dat werd haar grootvader. Hij was leidinggevende bij Stork en een goede vriend van Frans Stork. Hun kinderen speelden met elkaar. Dat de één de oorlog wel overleefde en de ander niet, leidde in beide families tot verwijten en beschuldigingen. „Onze eerste ontmoeting was nog aftastend”, kijkt Gijs terug. „We vertelden elkaar ons eigen verhaal en we dachten: ’Dit moet ophouden’.” Hij is nu penningmeester van de stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 en Brita voorzitter.

Frans Stork (1905-1977).

„Slechts één keer is deze opstand herdacht”, zegt Gijs over grootste opstand tegen de Duitsers in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Bedrijven hadden na de oorlog wel iets anders aan hun hoofd en er was angst voor het communisme.” Bovendien was het een tijd van ’schouders eronder’, benadrukt Brita. Ondertussen sudderden de verwijten door: „Iedere familie ging er zijn eigen verhaal van maken en zo ging het aan beide kanten scheef.”

Beiden willen ook anderen de kans geven dit verleden te verwerken. Op 29 april komt er een grote herdenking in Hengelo: slechts één van de evenementen van de stichting. „We roepen mensen op om elkaar die dag te ontmoeten”, zegt Brita. „Om de heftige dingen te bespreken die in hun eigen families doorwerkten. Iedereen met zo’n verhaal kan zich bij ons melden.”