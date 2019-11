Omzet Colgate-Palmolive in de lift

In het derde kwartaal steeg de omzet met 2 procent naar meer dan 3,9 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De autonome omzet, dus zonder de effecten van desinvesteringen, overnames en wisselkoersen, ging met 4,5 procent omhoog. De onderneming is behalve met tandpasta en shampoo ook actief met diervoeding en huishoudelijke schoonmaakmiddelen. De nettowinst was 578 miljoen dollar tegen 523 miljoen dollar een jaar geleden.

Voor het gehele jaar verwacht Colgate-Palmolive dat de onderliggende omzet met 3 tot 4 procent zal toenemen, in lijn met de groei dit jaar tot dusver.