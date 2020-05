'Wall Street in afwachting verklaring Trump over China'

Het Chinese parlement heeft ingestemd met een voorstel om een speciale wet te maken die het voor Chinese veiligheidsdiensten mogelijk maakt in Hongkong aan het werk te gaan als de nationale veiligheid in het geding is. In Hongkong wordt gevreesd dat dit het begin van het einde van de autonome status betekent. De spanningen rond Hongkong dreigen de handelsdeal tussen Peking en Washington onder druk te zetten.

Verder gaat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve spreken in een webcast van de Princeton-universiteit. Mogelijk kan hij daarin aanwijzingen geven over nieuwe stappen van de Amerikaanse centrale bank tegen de coronacrisis.

Socialmediabedrijven kunnen opnieuw op aandacht rekenen. Trump heeft een decreet ondertekend, waarmee hij bedrijven als Twitter en Facebook aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun platformen. Hij is boos nadat Twitter een waarschuwing had geplaatst bij een aantal berichten die hij uitstuurde. Trump vindt dat het bedrijf daarmee politieke keuzes maakt.

Tesla-topman Elon Musk heeft begin mei een miljoenenbonus gekregen. Toen werd aan de voorwaarde voldaan om de eerste tranche van een enorm bonusplan uit te betalen. De maker van elektrische auto's had toen een omzet van 20 miljard dollar en was langdurig meer dan 100 miljard dollar waard op de beurs. Musk krijgt nu het recht om een kleine 1,7 miljoen aandelen Tesla te kopen voor 350,02 dollar per stuk. Donderdag sloot het aandeel op 805,81 dollar. Bij die koers zou hij zo'n 770 miljoen dollar kunnen verdienen aan de bonus.

Aan het kwartaalcijferfront zijn de schijnwerpers gericht op onder meer groothandelaar Costco Wholesale, softwareconcern Salesforce en computerfabrikant Dell Technologies. Dell profiteerde van de vraag naar computers voor mensen die thuis werken, waardoor meer pc's en laptops werden verkocht. De vraag naar servers nam wel af nu veel bedrijven investeringen hebben uitgesteld.

Op macro-economisch gebied kwamen voor opening cijfers over de Amerikaanse consumentenbestedingen die opnieuw flink zijn gedaald in april door de coronacrisis. Daarnaast zijn er onder meer definitieve cijfers over het consumentenvertrouwen in de VS in mei van de Universiteit van Michigan en de industriële bedrijvigheid rond Chicago.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag 0,6 procent lager op 25.400,64 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omlaag naar 3029,73 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 9368,99 punten.

