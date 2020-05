Wall Street start voorzichtig in afwachting verklaring Trump

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 25.296 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omlaag naar 3022 punten en techbeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 9394 punten.

Het Chinese parlement heeft ingestemd met een voorstel om een speciale wet te maken die het voor Chinese veiligheidsdiensten mogelijk maakt in Hongkong aan het werk te gaan als de nationale veiligheid in het geding is. In Hongkong wordt gevreesd dat dit het begin van het einde van de autonome status betekent. De spanningen rond Hongkong dreigen de handelsdeal tussen Peking en Washington onder druk te zetten.

Socialmediabedrijven kunnen opnieuw op aandacht rekenen. Trump heeft een decreet ondertekend, waarmee hij bedrijven als Twitter (min 1,4 procent) en Facebook (plus 0,6 procent) aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun platformen. Hij is boos nadat Twitter een waarschuwing had geplaatst bij een aantal berichten die hij uitstuurde. Trump vindt dat het bedrijf daarmee politieke keuzes maakt.

Aan het kwartaalcijferfront zijn de schijnwerpers gericht op onder meer groothandelaar Costco Wholesale en softwareconcern Salesforce. Zij verloren tot bijna 5 procent. Computerfabrikant Dell Technologies profiteerde juist van de vraag naar computers voor mensen die thuis werken, waardoor meer pc's en laptops werden verkocht. Het aandeel won dik 7 procent.