Laadpalenmaker Alfen vergroot omzet fors, schroeft prognose op

Die ebitda is over het eerste kwartaal uitgekomen op €17,1 miljoen, versus €7,2 miljoen vorig jaar in dezelfde maanden.

Dat meldt de beursgenoteerde producent van laadpalen voor elektrische auto's woensdag voorbeurs. Het bedrijf werkt in een markt waar het tekort aan elektronische componenten groot blijft. Daar heeft het bedrijf zich voorlopig goed tegen kunnen indekken, aldus ceo Marco Roeleven in zijn verklaring bij de cijfers. Maar de druk zal komende tijd blijven. Vanwege de onzekerheden heeft Alfen een ruimere bandbreedte genomen van groei.

Roeleven ging in februari uit van een groei tussen €330 en 370 miljoen, na een winsttoename van 22% tot €22,1 miljoen. Daar zal het nu ruim boven kunnen komen, aldus Alfen, dat uitgaat van €350 tot €420 miljoen groeiverwachting. Het schermde toen met belangrijke nieuwe contracten.

Opvallend is dat de omzet in het onderdeel Energy Storage ’niet groeide in het eerste kwartaal’, zo meldt Alfen. ,,Tegelijkertijd is het momentum voor energieopslag in de markt aan het groeien, zoals we aan onze getekende orders kunnen zien”, aldus Roeleven.

De leverancier van transformatoren en opslagsystemen met een marktwaarde woensdag van €1,6 miljard sloot 2021 af met een omzetstijging van 32% tot bijna een kwart miljard euro.