Unibail stopt renovatie Stadshart Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft volgens vastgoedjournaal.nl onder publieke druk eenzijdig besloten dat er onvoldoende draagkracht is onder omwonenden om te verhuizen. Directeur John van Haaren van Unibail-Rodamco Benelux stelde dat Unibail niet de kans heeft gekregen om met betrokkenen te praten over een passende verhuisregeling.

“De gemeente denkt dat de visie voor het winkelcentrum nog steeds in tact is, maar wij zetten hierbij de gehele renovatie in de ijskast”, aldus Van Haaren. De website vastgoedmarkt.nl meldde onlangs dat Unibail-Rodamco 400 miljoen euro gaat investeren in zijn winkelcentra Stadshart Amstelveen en Leidsenhage in Leidschendam-Voorburg.