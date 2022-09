’Betaling klokkenluider nog een reden om van overname Twitter af te zien’

Advocaten van Musk schrijven in de vrijdag verstuurde brief aan Twitter dat met de betaling van $7,75 miljoen aan Peiter Zatko en zijn advocaten de overnameovereenkomst is geschonden. Hierin zou staan dat Twitter dergelijke betalingen niet mag verrichten.

Zatko was Twitters hoofd beveiliging totdat hij in januari de laan werd uitgestuurd. Daarna vertelde hij toezichthouders dat Twitter de beveiliging niet op order heeft. Enkele dagen na deze melding zou hij volgens de Wall Street Journal een geheimhoudingsplicht hebben getekend en daarvoor dus rijkelijk zijn beloond.

Twitter wil nog altijd dat Musk zijn eerder gelanceerde bod van $44 miljard ofwel $54,20 per aandeel doorzet en heeft een rechtszaak aangespannen. Deze begint over ruim een maand.