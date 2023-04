Franse tycoon in luxe merken grootverdiener: dit jaar al $50 miljard

Arnault, die ook grootaandeelhouder is bij LVMH, heeft volgens databureau Bloomberg dit jaar alleen al circa $50 miljard aan rijkdom erbij gekregen. Deze week kreeg zijn vermogen een extra impuls dankzij de goed ontvangen resultaten van LVMH, fabrikant van onder meer de merken Dior en Louis Vuitton. Met de aankoop van juweliersketen Tiffany breidde hij zijn activiteiten in het luxe segment nog verder uit.

De Fransman laat af en toe het geld flink rollen. Zo kocht hij een tijd terug een vliegtuig waar een een prijskaartje van $73 miljoen aan hing. Verder is hij actief met het steunen van goede doelen. Onlangs gaf hij ruim $200 miljoen uit bestemd voor de restauratie van de zwaar beschadigde Notre Dame in Parijs.

Musk

Elon Musk die zich lange tijd de rijkste mens op aarde mocht noemen, staat op ruime afstand van Arnault op de tweede plaats. Zijn vermogen is hard gedaald in vergelijking met vorig jaar naar $180 miljard. De dure aankoop van Twitter en de rit omlaag van het aandeel Tesla, waar hij grootaandeelhouder van is, speelde zijn rijkdom parten.

Ook Jeff Bezos, de oprichter en grootaandeelhouder bij online retailreus Amazon, ziet Arnault steeds verder uit zicht verdwijnen. Met een vermogen van $127 miljard is hij terug te vinden op de derde plek. In de hoogtijdagen van de coronacrisis had Bezos zich eveneens gekroond tot rijkste mens met een rijkdom van meer dan $200 miljard.

Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, neemt de vierde plaats in met vermogen van $122 miljard. De dure echtscheiding en de grote giften aan liefdadigheid hebben eerder al een aardige hap genomen uit zijn rijkdom