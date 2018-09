Petronas wil 20 miljard investeren in Canada

Petronas wil het geld besteden aan het zogeheten Pacific Northwest LNG-project, dat eind 2018, begin 2019 een jaarlijkse productiecapaciteit zal hebben van 12 miljoen ton LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) per jaar. In een later stadium kan dat worden opgeschroefd tot 18 miljoen ton.

Voor het project, dat moet verrijzen aan de Canadese westkust, is nog geen definitieve investeringsbeslissing genomen. Die wordt eind 2014 verwacht. Petronas heeft wel al aangegeven een belang van minimaal 50 procent in het belang te willen bezitten.