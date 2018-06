TMG wijzigt organisatiestructuur

De plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt. Maar volgens de interim-topman Cees Van Steijn is al wel duidelijk „dat het aantal arbeidsplaatsen bij TMG de komende jaren zal blijven dalen”, meldde hij gisteren. „Daar gaan we nu dan ook al rekening mee houden bij de uitwerking van de plannen.”

Vorig jaar kondigde TMG vanwege teruglopende advertentieinkomsten een banenreductie aan van 350 arbeidsplaatsen tot 2016. Die ingreep wordt nu versneld. Hoeveel banen extra verdwijnen maakte Van Steijn niet bekend.

Met zijn opzet voor vereenvoudiging van de organisatie zet Van Steijn een streep door de strategie die ex-topman Herman van Campenhout in 2011 voor het concern had ingezet. Van Campenhout ruimde begin april het veld nadat er een steeds breder gedragen scepsis ontstond over de haalbaarheid van zijn ambities. „De eind 2011 ingezette strategie is door de markt ingehaald”, aldus Van Steijn daarover gisteren.

De interim-topman wil de belangrijke TMG-merken de komende jaren uitbouwen en laten groeien met een uitgebreidere onlineorganisatie en meer kostenbeheersing. „Snelheid, eenvoud, ondernemerschap moeten naast de sterke merken centraal staan. De kracht van ons concern zit in de leidende positie van onze titels”, aldus Van Steijn.

Zo krijgt De Telegraaf zelf de regie voor alle kanalen waar zij zich manifesteert: de krant, site, video en mobiel.

TMG wil volgens deze plannen naar een organisatie die bestaat uit vijf centrale bedrijfsonderdelen. Dat worden naast de landelijke printtitels met de digitale activiteiten, de regionale en lokale titels, de overige onlineactiviteiten, de Sky Radio Groep en een operationeel bedrijf waarin onder meer alle drukkerij- en distributieactiviteiten samen worden gebracht. Onder Van Campenhout werd TMG nog georganiseerd naar platformen zoals ’print’ en ’online’.

Verder zal de nieuwe, uit vijf onderdelen bestaande bedrijfsorganisatie straks direct door de raad van bestuur worden aangestuurd.

Van Steijn zal meer details bekend maken bij de presentatie van de halfjaarcijfers op 15 augustus.