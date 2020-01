Analyse: Tata kan zich terugtrekken uit Europees staal

Ⓒ MOOIJ, MARTIN

Op de vraag of Tata Steel gecommitteerd is aan zijn laatste Britse hoogoven in Port Talbot, Wales, geeft de machtigste man van moederbedrijf Tata Sons een cryptisch antwoord. Natarajan Chandrasekaran, Chandra voor bekenden, is de hoogste baas binnen het €100 miljard grote conglomeraat waar de Nederlandse en Britse staalbedrijven onderdeel van zijn, net als JaguarLandrover en consultant en ict-bedrijf TCS. In een interview in de Sunday Times op zondag 5 januari zegt hij: „Ieder ander had de oven al lang gesloten.”