Datalek komt bedrijven steeds duurder te staan: ’Kosten lopen op naar €4 miljoen’

CAMBRIDGE (ANP) - De gemiddelde kosten van een datalek bij bedrijven en organisaties bedragen wereldwijd nu 4 miljoen euro. Dat schrijft het Amerikaanse technologieconcern IBM in een jaarlijks onderzoek naar de kosten van datalekken. Volgens IBM is dat het hoogste niveau ooit gemeten in het achttienjarige bestaan van het rapport.

Ⓒ ANP /HH