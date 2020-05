Horecasluitingen zitten likeurmaker Lucas Bols dwars

Alleen al in maart, de laatste maand van het gebroken boekjaar van Lucas Bols, zag het bedrijf bepaalde verkopen wereldwijd met 30 procent teruglopen. Topman Huub van Doorne van Lucas Bols spreekt van ongekende tijden. Ook de omzet van het lopende boekjaar zal volgens hem ernstig worden beïnvloed, zolang de horeca gesloten blijft.

Lucas Bols sloot het boekjaar af met een omzet van 84 miljoen euro. Dat betekende een daling met 3,5 procent op jaarbasis. Onder de streep bleef 9,2 miljoen euro over tegen 16,5 miljoen euro een jaar eerder.

Lichtpuntjes

Om kosten te besparen zal Lucas Bols de nodige maatregelen nemen. Zo zal onder meer op overheadkosten bezuinigd gaan worden. Ook zullen geplande investeringen lager uitvallen. Over de eerste helft van het lopende boekjaar worden geen interim-dividend en variabele beloningen uitgekeerd. Met banken is eerder overeenstemming bereikt over tijdelijke wijzigingen in financieringsregelingen.

Naast de crisisproblemen, ziet Lucas Bols ook lichtpuntjes. Zo is in China sprake van een sterke groei van omzet en winstgevendheid. Ook in Oost-Europa en Afrika vinden de dranken van de beursgenoteerde onderneming gretiger aftrek. Verder verwacht Lucas Bols dat de overname van drankenmerk Passoã van Rémy Cointreau begin december dit jaar zal worden afgerond.