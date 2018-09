Rabobank spekt eigen pensioenfonds

Dat blijkt uit de volledige tekst van de nieuwe cao, die vorige maand is gesloten met vakbonden FNV, CNV en De Unie. De bank doet de toezegging in ruil voor een nieuwe pensioenregeling waarbij meer risico bij de werknemer terechtkomt.

Beleggingsopbrengsten

Zo stapt het financiële concern over naar een regeling waarbij de in te leggen premie weliswaar vaststaat, maar de uitkomst afhankelijk is van beleggingsopbrengsten. Hierdoor heeft Rabobank bijvoorbeeld geen bijstortverplichting meer als het pensioenfonds in de problemen komt.

