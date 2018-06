Nooduitgang te klein voor opkomende landen

2013 brengt ongeluk

Na een fantastisch 2012 brengt de 13 ongeluk voor beleggers in opkomende landen, ook wel emerging markets genoemd. Zo hebben de aandelenmarkten te lijden onder de afnemende groei in China. Niet alleen is dit het grootste land in de index voor opkomende markten, het is wereldwijd ook de grootste importeur van grondstoffen. Andere opkomende landen als Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika worden als grondstofexporteur direct geraakt door de afnemende vrag uit China. En samen zijn deze landen goed voor meer dan 40% van de index. In artikelen van 5 april en 19 april heb ik aandacht besteed aan de verminderde perspectieven voor aandelen uit opkomende landen. Inmiddels heeft de iShares Emerging Markets tracker al een verlies van 8,8% achter zijn naam staan in 2012.

Vlam slaat over

De vlam is nu overgeslagen van aandelen naar obligaties en valuta uit opkomende landen. Om met de obligaties te beginnen. Emerging Markets Debt was de laatste jaren een geliefde belegging. Een flink renteverschil met obligaties uit Europa en de Verenigde Staten in combinatie met lagere overheidsschulden en een hogere economische groei zorgen voor veel instroom. Zeker wanneer het geld in het Westen bijna gratis is wordt maar wat graag geleend in dollars en euro’s om vervolgens een renteverschil van meer dan 5% te incaseren. Inmiddels is meer dan 30% van de schulden uit opkomende landen in handen van buitenlandse investeerders. En die zijn veel wispelturiger dan lokale beleggers en lokale pensioenfondsen.

Obligaties uit de gratie

De onderstaande grafiek laat de iShares Emerging Markets Bond Fund zien. Een tracker die belegt in staatsschulden uit Turkije, Indonesië, Brazilië, Filipijnen enz. Deze staatschulden zijn in dollars uitgegeven en kennen dus alleen een eurodollar wisselkoersrisico. Na de val onder het 200-daags gemiddelde is het verlies in 2013 al opgelopen tot 4,1%.

Grafiek: iShares Emerging Markets Bond Fund

Federal Reserve krijgt de schuld

Een belangrijke reden voor de recente desinteresse van beleggers voor obligaties uit opkomende landen is het sterker wordende geluid dat de Fereral Reserve richting het einde van het jaar het stimuleringspakket gaat afbouwen. Dat betekent dat het einde van de bijna gratis geld politiek in zicht komt en een rentestijging dreigt. Het spel van makkelijk en goedkoop geld lenen in dollars en uitzetten in hoger renderende obligaties in opkomende landen wordt dan minder aantrekkelijk.

Valutaspel wordt onaantrekkelijk

Hetzelfde spel wordt gespeeld met valuta uit opkomende markten. Waarom niet je liquiditeiten uitzetten in Braziliaanse real, Indiase roepie, Poolse zloty of Filipijnse peso als je daar een paar procent meer krijgt? Ook dit spel wordt onaantrekkelijker als de leenkosten voor de liquiditeiten duurder worden door een mogelijk einde van de ruime monetaire politiek in de Verenigde Staten. Voor een mandje met 20 gelijkgewogen valuta is het verlies ten opzichte van de Amerikaanse dollar dit jaar opgelopen tot 3,9%.

Grafiek: Wisdom Tree Emerging Currency Fund

Zoektocht naar rendement loopt dood

De vraag is of met een naderend einde van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten ook andere beleggingscategorieen kwetsbaar worden? En dan met name categorieen die hebben geprofiteerd van de ‘zoektocht naar rendement’ in de periode dat rentes op Amerikaanse en Europese staatsobligaties minder waren dan de inflatie. Als aan deze periode een eind komt zijn bedrijfsobligaties niet veilig. Ook aandelensectoren die als defensief worden gezien en een hoog dividend uitkeren zullen dan hun beste tijd hebben gehad. Natuurlijk zal Bernanke niet op korte termijn zijn stimuleringsprogramma’s afbouwen maar beleggers verdisconteren per definitie alle toekomstscenario’s en dit is er zeker één van.

Hendrik Jan Davids CMT is directeur vermogensbeheer en partner bij Inmaxxa vermogensbeheer in Naarden. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer. De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.