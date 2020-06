Verpleegkundigen verkopen T-shirts voor extra waardering

Verpleegkundige Nienke Ipenburg overhandigt een haringbonusshirt aan PvdA-Kamerlid John Kerstens. Ⓒ eigen foto

Amsterdam - De zorgbonus van €1000 is mooi, maar daarmee is het gebrek aan waardering voor de zorgmedewerkers nog niet ’afgekocht’. Twee verpleegkundigen nemen het heft in eigen hand: hun ’Haringbonusbeweging’ verkoopt T-shirts om verplegers en verzorgers een stem te geven.