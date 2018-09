Focus op niches levert Kempen 'Oscars' op

Zo waren er voor Kempen meerdere overwinningen voor individuen en teams. Kempen scoort erg goed bij het analyseren van de farmaceutische industrie & biotech, overigens niet een extreem populaire categorie onder zakenbanken. En ook rond de Europese beursgenoteerde vastgoedondernemingen voerde de een team van de bank een lijst aan.

Joof Verhees, directeur van Kempen & Co, was blij met de uitslag.,,In alle categorieën waarin wij meedoen in deze internationale competitie, zie ik onze mensen en onze teams in de top vijf terug." Kempen beschouwt de uitverkiezingen als 'Oscars onder brokers'.

,,We staan tussen en vaak zelfs vóór de grote internationale zakenbanken. In die zin bevestigt Extel jaarlijks onze marktpositie. We zijn niet de grootste bank, maar wel een grote partij in de niches waarop wij ons focussen", aldus Verhees.