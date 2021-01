Groot banenverlies in VS domper economische groei

De uitbraak van het coronavirus eist zijn tol in de Verenigde Staten. De verwachte toename van het aantal banen met 50.000 zou al de zwakste stijging zijn sinds april vorig jaar. Maar het vrijdagmiddag gepubliceerde banencijfer van het ministerie van Arbeid ligt daar ver onder.

Vooraf werd volgens een peiling van Reuters onder economen gerekend op een stijing in december van de arbeidsmarkt buiten de landbouw met 77.000 banen. In november was daar nog een toename met 245.000 banen. Dat cijfer is vandaag aangepast tot 36.000 banen stijgig.

Het werkloosheidspercentage kwam over december uit op 6,7% van de beroepsbevolking. Inmiddels zijn 12,3 miljoen mensen nog steeds werkloos, 5 miljoen meer dan in maart vorig jaar in de crash. Voor deze groep lijkt economisch herstel nog ver weg.

De banengroei in de grootste economie is een belangrijk cijfer, en een belangrijke factor in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale banken willen maximale werkgelegenheid voordat de rente weer omhoog gaat.

Vertraging

Sinds de coronacrash in april 2020, toen het werkloosheidspercentage bijna 15% bedroeg, heeft de Amerikaanse markt continu banen gecreëerd. Maar het stijgingspercentage is recent door nieuwe lockdowns dramatisch vertraagd.

Woensdag bleek uit het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP over december een tegenvaller. Economen rekenden toen op een plus van 88.000 arbeidsplaatsen, maar het tegenovergestelde gebeurde: er gingen 123.000 banen verloren.

De economie begon in november al merkbaar te vertragen, toen een derde golf van het coronavirus leidde tot een afname van de consumentenuitgaven. Ook waren de effecten van het stimuleringspakket in het voorjaar van 2020 afgenomen.

Lange rijen wachtende banenzoekers in Kentucky. Ⓒ FOTO REUTERS

Bedrijven in de VS meldden vorige maand een toename van het aantal ontslagen met 18,9% op jaarbasis. Vooral de werkgelegenheid in de dienstensector nam door alle lockdowns van bedrijven af. Consumenten werden ook erg somber in peilingen naar hun beoordeling van de kans op de arbeidsmarkt.

Een nieuwe stimuleringspakket vanuit Washington zou met de uitrol van vaccinaties moeten helpen de bedrijvigheid te versterken.