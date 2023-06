Premium Het beste van De Telegraaf

Vaarwel dure clouddiensten, hallo privécloud: thuisserver is een stuk simpeler geworden

Met een nas staan je al je gegevens centraal op je netwerk. Ⓒ Getty Images

Een nas? Kun je dat eten? Nee, het staat voor network-attached storage, een opslagmedium dat in je netwerk hangt dus. Maar je kunt er meer mee dan je wellicht zou denken. En met alle clouddiensten waar de meeste ondernemingen en privépersonen anno nu voor betalen, kun je er nog mee besparen ook, want je kunt je eigen cloud oprichten. Maar is het inmiddels handig en gebruiksvriendelijk, of haal je veel gedoe op je hals?