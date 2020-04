Column: Zweden vaart eigen coronakoers, kroon krabbelt op

Ondanks het coronavirus zijn de terrassen in Zweden vol. Ⓒ AFP

De terrassen zitten vol en iedereen kan naar de kapper. In Nederland moeten we daar nog even op wachten, maar in Zweden is het gewone leven nauwelijks veranderd sinds de corona-uitbraak. Het herstel van de Zweedse kroon, wijst erop dat valutamarkten vertrouwen hebben in die strategie.