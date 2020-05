Telecombedrijf VEON trekt doelstellingen in

VEON had in de verslagperiode naar eigen zeggen last van zwakke operationele prestaties in Rusland. Daar stonden goede zaken in de Oekraïne, Pakistan en Kazachstan tegenover. In algemene zin nam het dataverbruik bij klanten flink toe vanwege de coronacrisis, maar kelderde de opbrengsten uit roaming. VEON zag de totale omzet (reported) met 1,3 procent zakken tot bijna 2,1 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat daalde met meer dan 29 procent tot 920 miljoen dollar.

"Het is gezien de impact en duur van de pandemie niet langer verstandig om doelen voor 2020 te geven", aldus Kaan Terzioglu en Sergi Herrero, die gezamenlijk aan het roer van VEON staan. "Het is duidelijk dat onze operationele prestaties momenteel aanzienlijk onder druk staan", voegden ze toe.

Onlangs werd bekend dat voorzitter Ursula Burns vertrekt bij VEON. Zij bekleedde die functie drie jaar maar is niet meer beschikbaar voor een herverkiezing. Ook drie andere directeuren willen niet weer herkozen worden. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van de oud-topvrouw wordt.