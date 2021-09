Geen extra pintjes, maar coronaprikken bezorgen economie oppepper

Financieel

Veel jongeren aan zijlijn op krappe arbeidsmarkt

Een miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar werkte in het tweede kwartaal van 2021 niet of in deeltijd, maar zou (meer) kunnen of willen werken. Een derde van dit ’onbenut arbeidspotentieel’ bestaat uit jongeren (15 tot 25 jaar). Dat meldt het CBS.