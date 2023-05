DNB sluit mega-operatie af: miljarden euro’s aan goud naar Zeist verhuisd

De voorraad van DNB werd verhuisd van Haarlem naar Zeist. De Koninklijke Marechaussee was betrokken bij de verhuizing in het kader van de beveiliging van de transporten. Het ging om meer dan 14.000 baren goud van ongeveer 12,5 kilo per stuk. De gouden munten waren verdeeld over iets meer dan duizend bakken en kisten. De hoeveelheid goud van DNB die nu in Zeist is ondergebracht, betreft 31% van de totale voorraad. Het overige goud ligt opgeslagen in kluizen in New York, Londen en Ottawa.

Biljetten

Het Cashcentrum in Zeist is volgens DNB nu volledig operationeel. Op die locatie worden bankbiljetten gecontroleerd en gesorteerd. Vanuit het centrum levert DNB bankbiljetten en munten aan waardetransporten, die ze op hun beurt vervoeren naar banken, geldautomaten en winkels. In het Cashcentrum is ook het Nationaal Analysecentrum ondergebracht, dat valse munten en bankbiljetten onderzoekt en registreert.

In Haarlem bevond zich een tijdelijke opslag, waar de voorraden in oktober 2020 vanuit Amsterdam binnenkwamen. Die verhuizing was nodig omdat het DNB-kantoor in Amsterdam wordt gerenoveerd. Doordat de voorraden elders werden ondergebracht, was er in de hoofdstad minder strenge beveiliging nodig. Doordat de voorraden voortaan in Zeist liggen, moet het hoofdkantoor bovendien toegankelijker voor publiek worden. De renovatie van het kantoor in Amsterdam moet eind 2024 zijn afgerond.