Notarissen Pels Rijcken stoppen na affaire-Oranje: ’Alle emoties inmiddels doorlopen’

Coalitie met partij Richard de Mos van tafel: strafrechtelijk onderzoek blijkt obstakel

Een meerderheidscoalitie met Hart voor Den Haag is geen haalbare kaart. Dat is de conclusie die informateurs Gert-Jan Oplaat en Geerten Boogaard woensdag trokken in hun eindverslag. Het lopende strafrechtelijk onderzoek naar oud-wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos van de partij is een te g...