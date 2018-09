Hij ondergaat een behandeling van een aandoening van zijnbeenmerg. Het is niet bekend hoe lang Gerritse afwezig is. De AFM-voorzitter zal in die periode worden vervangen door Theodor Kockelkoren.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik