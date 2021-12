Beleggers bokken: steeds meer bv’s naar de beurs

Premium Financieel

Analyse: genoeg voer tot nadenken bij spookrijder ForFarmers

Extra geld ophalen is nooit de reden geweest van de beursgang van ForFarmers in het voorjaar van 2016. Maar dat de waarde van de veevoerreus uit het Achterhoekse Lochem op het Amsterdamse Damrak zo zou verdampen, had ook niemand voor ogen.