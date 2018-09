'Duitse economie groeit minder hard'

Bankpresident Jens Weidmann liet weten dat ,,er veel afhangt van de vraag of de economische situatie in de eurozone stabiliseert’’. Volgens de bank lijkt de bodem van de crisis inmiddels wel bereikt. Desalniettemin zijn er in de eurolanden nog tal van structurele problemen die een snel herstel verhinderen.

De inflatie in Duitsland komt volgens de Bundesbank dit jaar uit op 1,6 procent, iets hoger dan verwacht. In 2014 is de geldontwaarding juist iets lager met 1,5 procent.

Halvering

De verwachting van de Bundesbank voor de economische groei in 2013 komt nu overeen met die van het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF halveerde begin deze week de Duitse groeiverwachting tot 0,3 procent. Volgens het IMF heeft de grootste economie van Europa veel last van de problemen in de rest van de eurozone.