AEX brengt leunend op Arcelor nieuwe piek over de streep

De AEX-index eindigt 0,4% hoger bij een recordslotstand van 728,48 punten. De AMX koerst 0,4% hoger bij 1068,47 punten.

Volgens broker IG is het vreemd dat beurzen niet harder teruggaan in reactie op dat inflatiecijfer van ruim 5% stijging.

"Beleggers houden terecht zorgen over de omvang van de inflatie"

IG verwacht ’dat de inflatie nog gierend uit de hand kan lopen dit najaar. En dat kan de euro en techaandelen tegen die tijd nog flink onder druk zetten’, aldus analist Robbert Manders.

,,Beleggers houden terecht zorgen over de omvang van de inflatie; ik betwijfel of de stevige inflatietoename van tijdelijke aard blijft”, zegt Marc Langeveld, analist van Econopolis. ,,De heropening van de economie, met tekorten in bepaalde grondstoffen en de stijgende olieprijs, laten die inflatie oplopen. De inflatiestijging tot 2% als doel van de ECB lijkt me de onderkant worden de komende tijd.”

Taxi-app Didi Chuxing bevestigt een beursnotering te zoeken aan de New York Stock Exchange, die volgens Amerikaanse media $70 miljard omvang krijgt. Potentieel is dit de grootste beursgang van het jaar.

Bij de hoofdfondsen staat ArcelorMittal met winst van 2,2% bovenaan.

Led-verlichtingproducent Signify heeft 0,7% koerswinst. Shell noteert 0,5% hoger.

Het aandeel Ahold Delhaize sterkt 0,2% aan. De supermarktketen kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg van €22,90 naar €24. Berenberg handhaaft het houden-advies.

Verzekeraar Aegon trekt een sprint en wint 1,3%.

Het investeringsfonds Prosus ziet de koers 1% aantrekken. Het meldt over heel het boekjaar eindigend op 31 maart een 48% hogere jaarwinst per aandeel te verwachten.

Onderin de hoofdindex verkleint maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway (-0,9%) het koersverlies, na de overname van Grubhub in de Verenigde Staten.

Bij de middelgrote fondsen staat AMG met een plus van 2,8% aan kop.

Nieuwkomer NX Filtration maakt een pas op de plaats. Het Twentse bedrijf noteert 15 miljoen aandelen tegen een prijs van €11, wat €165 miljoen moet opleveren voor zijn groeiplannen.

