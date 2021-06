Futures: AEX naar winst op steun ECB

Donderdag bereikte de hoofdindex bij 0,4% winst een record van 725,45 punten.

In Azië is de Nikkei met verlies gesloten, op zorgen over het economisch herstel. Shanghai liet 0,4% liggen,

Beleggers reageren ook op het herstel van de Amerikaanse consumentenuitgaven, met een prijsstijging die het hoogste punt in dertien jaar bereikte.

In China noteert de Shenzhen-index 0,3% lager, in Shanghai noteert de beurs licht lager, de Hang Seng in Hongkong gaat 0,5% hoger. De Japanse Nikkei noteert vlak.

Wall Street naar winst

In New York gaan de beurzen volgens de futures vanmiddag om 15.30 uur met lichte winst van start.

Donderdag sloot de S&P 500-index met een record.

Bekijk ook: Waarom deze slimme aandelenzoekers opeens meer geld verdienen

Taxi-app Didi Chuxing bevestigt een beursnotering te zoeken aan de New York Stock Exchange, die volgens Amerikaanse media $70 miljard omvang krijgt. Potentieel is dit de grootste beursgang van het jaar.

G7-leiders komen vandaag bijeen in Londen. Europese landen vrezen volgens bronnen bij het overleg zware Chinese tegenmaatregelen na sancties vanuit Europa op stunttarieven voor landbouwproducenten en metalen.

ECB gewogen

Volgens brokers wegen beleggers vandaag de woorden van ECB-voorzitter Lagarde. Voor 2021 voorziet zij 4,6% groei, terwijl de ECB eerder uitging van 4,0% groei.

Bekijk ook: ECB vindt herstel onvoldoende om coronasteun af te bouwen

Inflatie zou beperkt blijven. De centrale bank verhoogde zijn verwachting van de inflatie voor dit en volgend jaar tot respectievelijk 1,9% en 1,5%, in 2023 zou inflatie beperkt blijven tot 1,4%.

In reactie ging de euro 0,1% hoger tot $1,2189. De vergoeding voor een Duitse 10-jarige staatsobligatie daalt tot -0,253%. De rente de Amerikaanse treasury stijgt licht tot 1,445%.

Brentolie daalt 0,3% tot $72 per vat, goud wint een fractie, zilver staat 0,4% hoger bij $28. Zilverspecialist Sybren van der Hijden verwacht dat als de prijs komende dagen boven dit niveau blijft, beleggers een verdere opmars mogelijk maken. Cryptomunt bitcoin stijgt 0,4% tot $36.770.

Bij de hoofdfondsen reageert het aandeel Ahold Delhaize mogelijk op de koersdoelverhoging van Berenberg van €22,90 naar €24. Berenberg handhaaft het houden-advies.

Techinvesteringsfonds Prosus verwacht over heel het boekjaar eindigend op 31 maart een 48% hogere jaarwinst per aandeel te hebben behaald. Het fonds ziet een versnelling van digitalisering.

Vandaag noteert NX Filtration aan de Amsterdamse beurs. Het Twentse bedrijf noteert 15 miljoen aandelen tegen een prijs van €11, wat €165 miljoen moet opleveren voor zijn groeiplannen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.