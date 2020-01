AEX dringt schade na raketaanval in Irak terug

De AEX-index zakte rond 14.00 uur 0,5% bij een stand van 609,30 punten. Eerder op de dag was er nog een terugval naar 607 punten. De Midkap-index ging 0,7% achteruit naar 919,13 punten, een verlies van 0,7% ten opzichte van donderdag.

Ook elders in Europa verloopt de handel negatief. De CAC-40, die 0,4% verliest, en de FTSE100, goed voor een 0,3% lagere koers, worden nog geholpen door de oliemaatschappijen. De Duitse DAX heeft zo’n ’verzekering’ niet, en valt zo 1,7% terug.

Soleimani

De financiële markten worden gedomineerd door de dood van Qassem Soleimani, de baas van de Iraanse Al Quds-brigade en daarmee een van de belangrijkste spelers in de islamitische republiek. Soleimani kwam om op het vliegveld van Bagdad bij een Amerikaanse luchtaanval; ayatollah Khamenei heeft al aangekondigd dat die aanval gewroken zal worden.

Met al die spanningen in het Midden-Oosten schoten de olie- en de goudprijzen vanochtend omhoog, een vat brent kost nu bijna $70, een prijs die voor het laatst medio september op de borden stond. De Amerikaanse futures staan ook al in het rood.

„We stonden hoog, dus beleggers grijpen hun kans, pakken hun winst en wachten even af hoe dit afloopt”, zegt Chris Jongbloed, handelaar bij Saxo Bank. „De tienjaars rentes op staatsobligaties, die net weer richting de nul aan het stijgen waren, krijgen een tikje naar beneden, dat is slecht nieuws voor banken en verzekeraars. De staalmarkt leek te herstellen, maar met deze nieuwe spanningen zie je ook ArcelorMittal achteruit gaan.” Echt grote paniek ziet Jongbloed nog niet. „Als er écht een oorlog uitbreekt, en olie-installaties in de regio worden getroffen, dan kan de olieprijs wel naar $80.”

Spanningen

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter werd vooral ArcelorMittal geraakt. Het staalbedrijf moet helemaal niets hebben van spanningen in de wereldhandel, en raakt dan ook 3% kwijt. Verder staan zwaargewichten ASML (0,6%) en Unilever (-0,6%) allebei in het rood. De stijgende olieprijs is wél goed nieuws voor Shell, dat 1,2% erbij kreeg. Ook tankopslagbedrijf Vopak behoorde bij de schaarse winnaars met een plus van 0,2%.

Chemiebedrijf DSM is van de verkooplijst gehaald bij Société Générale, krijgt een Houden-advies met een koersdoel van €119, en dikt 0,2% aan.

Bij de middelgrote fondsen zijn de druiven het zuurst voor Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij dook 7,6% omlaag – een hogere olieprijs betekent dat ook kerosine duurder wordt. Ook AMG (-2,5%) en Aperam (-2,1%) kwam onder druk. De hernieuwde beursspanningen zijn uiteraard goed nieuws voor Flow Traders (+2,1%) en beleggers in SBM Offshore (+1,4%) zijn blij met de duurdere olie.