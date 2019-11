Column: spaarder kwetsbaar voor oplichter door lage rente

Is hebzucht echt zo goed? Ⓒ RECHTENVRIJ

„Greed is good”, sprak Gordon Gekko in 1987. De naam zegt u misschien niets, maar laat hem vallen bij een beurshandelaar, bankier of vermogensbeheerder en hij zal direct glimlachen. Gordon Gekko is een personage uit de film Wall Street. De rol wordt op sublieme wijze gespeeld door Michael Douglas. Gekko is een meedogenloos zakenman die de ene na de andere oneliner uit zijn mouw schudt. „Greed is good”, ofwel „hebzucht is goed”, is zijn bekendste.