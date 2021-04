Fors meer orders Just Eat Takeaway

Doordat in veel landen de horeca vanwege het rondwarende coronavirus noodgedwongen hun deuren gesloten moet houden, worden veel meer maaltijden besteld.

Topman Jitse Groen spreekt van een sterke start van het nieuwe jaar. ,,Ons snelst groeiende segment was het Verenigd Koninkrijk en we zijn vooral verheugd met de uitrol van ons UK Delivery-netwerk, dat jaar op jaar een indrukwekkende ordergroei van 695% heeft bereikt. We zijn ook erg trots op de versnelling in twee van onze zeer winstgevende markten, met een ordergroei van 77% in Duitsland en 53% in Nederland. Just Eat Takeaway verkeert in uitstekende vorm.”