Nikola en oprichter Trevor Milton krijgen dagvaarding in VS

Met deze stap lijkt de Amerikaanse justitie werk te maken om Nikola en de voormalig topman Milton stevig aan de tand te voelen over de gang van zaken bij het bedrijf uit Phoenix.

In september kwam er in een rapport van Hindenburg Research een waslijst aan beschuldigingen naar buiten over Nikola. Er zou onder meer een proef in scene zijn gezet, waarbij een vrachtwagen van een steile helling werd geduwd. Ook zou de topman hebben gelogen over de orderportefeuille en en deals hebben gesloten met andere partijen door valse claims te doen over zijn energietechnologie.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Nikola al onder het vergrootglas gelegd. In een onderzoek naar het doen en laten van het bedrijf worden naast de kopstukken ook managers en medewerkers ondervraagd over de verdenkingen van fraude en misinformatie.

Nikola is in 2015 opgericht door Milton. Na enige mislukte avonturen, zoals het beheer van een site voor gebruikte auto’s, begon hij Nikola Motor Company, samen met zijn broer Travis. Het bedrijf ontwikkelde onder meer een vrachtwagen aangedreven door waterstof.