Column: geen toevluchts- of schuiloorden meer

Financieel

Beursblog: Dow wint nipt, inflatiezorg duwt S&P 500 naar laagste punt sinds 2020

Wall Street is met gemengd resultaat gesloten. De Dow Jones won een fractie, de S&P500 ging, na vijf handelsdagen verlies, terug tot het laagste niveau sinds november 2020. Zorgen over de inflatiestijging blijven. De AEX is dinsdag met verlies gesloten. Ahold Delhaize, Unilever en Heineken behor...