Column: waarom de nieuwe pensioenwet er moet komen

Er blijft nog steeds veel ’onduidelijkheid’ waarom we nu eigenlijk een nieuwe pensioenwet nodig hebben. Ik zal dat daarom in een 3-luik toelichten. Deel 1; waarom een nieuwe wet, deel 2; wat houdt deze in en deel 3; wat moet er (daarna) nog gebeuren. Volg mij dus!