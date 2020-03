ECB grijpt weer in om economische pijn coronacrisis te verzachten

In een verklaring benadrukt centralebankhoofd Christine Lagarde dat er bij de ECB "geen limiet" is als het gaat om de toewijding aan de euro. Daarnaast zullen de beleidsmakers bij de ECB volgens haar alles doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat. Daarmee lijkt Lagarde te zinspelen op de beroemde belofte van haar voorganger, voormalig ECB-president Mario Draghi. Die zei in 2012 "alles te doen" om de eurozone te redden uit de toenmalige eurocrisis.

De ECB kwam vorige week ook al met een pakket steunmaatregelen. Op de financiële markten werd dat optreden echter met weinig enthousiasme ontvangen. Veel analisten zeiden openlijk dat ze een krachtige uitspraak zoals Draghi die in 2012 had gedaan, bij Lagarde misten.

Rente

De situatie rond het coronavirus wordt de laatste dagen ook steeds ingrijpender. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire deed eerder op woensdag daarom al een oproep aan de ECB om snel met nieuwe stappen te komen. "Alle instrumenten waarover de ECB beschikt, moeten worden gebruikt en moeten snel en massaal worden gebruikt", zei hij. Steeds meer economen vrezen dat de Europese economie in een recessie zal belanden door de crisis.

Het noodprogramma dat nu is aangekondigd, loopt in ieder geval tot eind dit jaar. Als de coronacrisis dan nog niet voorbij is kan de ECB ook volgend jaar nog verdergaan met het opkopen van staatsobligaties en schuldpapier van bedrijven.

De centrale bank kiest er net als vorige week voor om de rente ongemoeid te laten. De rente in Europa ligt al heel lang erg laag. Andere centrale banken besloten onlangs wel om de rente te verlagen. Zo verraste de Amerikaanse Federal Reserve zondag de markten met een stevige renteverlaging. Woensdag sneed de centrale bank van Brazilië eveneens in de rente.