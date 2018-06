Grote overname in digitale marketing

Met 33,75 dollar per aandeel biedt Salesforce aandeelhouders van ExactTarget een premie van 53 procent op de slotkoers van maandag. Het bestuur van ExactTarget steunt het bod. Saleforce, dat minderheidsaandeelhouder is in FinancialForce van Unit4, heeft afgelopen 5 jaar ruim 4 miljard dollar uitgegeven aan 40 overnames.

Salesforce is 's werelds grootste producent van software voor klantenbeheer.