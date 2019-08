Nieuwe topman Cathay Pacific wil rust in de tent

Amsterdam (DFT)

Tang liet onder meer weten illegale activiteiten of inbreuken in het beleid van zijn eigen bedrijf niet te tolereren. Ook wees hij er op dat de afgelopen weken het meest uitdagend waren in de geschiedenis van Cathay Pacific.

Tang gaf verder aan dat Cathay Pacific geen gas terug kan nemen in het bijzonder doordat de internationale reiswereld onder druk is komen te staan.

De voormalige topman Hogg nam afgelopen vrijdag afscheid doordat hij onder vuur was komen te liggen met het ontslaan van piloten die deelnamen aan de protesten in Hongkong.