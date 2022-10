„Door u kwam er een wetsvoorstel”, zei Marcouch in Musis Sacrum tegen de veelzijdige ondernemer, die tot enkele maanden terug ook in de gemeenteraad zat. Ruim twee jaar geleden ging de wet in, nadat Loos in 2007 begon met een handtekeningenactie om de politiek in beweging te krijgen.

„Dank u, burgemeester”, zei de nieuwe ridder in de Orde van Oranje-Nassau. „Ook voor uw stem toen u nog in de Tweede Kamer zat. U stemde vóór de Donorwet en die kwam er met één stem verschil...”

Het resultaat mag er zijn: doordat iedereen automatisch vóór donatie is die geen keuze aangaf voor of tegen donatie, zijn er vele kansen bij gekomen voor mensen die een nieuwe lever, long of nier nodig hebben. „Ook harten en hoornvliezen worden getransplanteerd”, zei Farid Abdo, intensivist van het Radboudumc. „Maar het zijn vooral nieren”, wist Hans Bart, oud-directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. „Daarvan zijn er 2000 nodig per jaar.”

Zij steunden Menno Loos in zijn kruistocht voor meer orgaandonaties V.l.n.r.: Lex de Jong, adviseur publieke ruimte, Farid Abdo, intensivist aanhet Radboudumc, Tom Oostrom, directeur Nierstichting en Hans Bart, oud-voorzitter van de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Voormalig Sodexo-directeur Hans Rijnierse was meteen van Loos’ initiatief onder de indruk. „Gedurende elf jaar heeft Menno fulltime onbezoldigd aan dit project gewerkt”, reageerde hij. „Nog steeds besteedt hij acht uur per week om manco’s in de wet aan te pakken. Nu schreef hij het boek Dat bepaal je zelf, dat hij zelf bekostigde. Alles in het belang van anderen. Hij is een weldoener.” En hij stimuleert anderen om dat te zijn met hun organen.

Zoals Marcouch het verwoordde met een citaat uit de Talmoed: „Wie één leven redt, die redt de hele wereld.”