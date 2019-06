ArcelorMittal hoogvlieger in vlakke AEX

Amsterdam - De AEX-index in Amsterdam is woensdag nagenoeg vlak gesloten. Elders in Europa bleven graadmeters eveneens dicht bij huis. Beleggers bleven terughoudend ondanks berichten over een op handen zijnde handelsdeal tussen China en de VS. In Amsterdam viel met name de koerswinst van staalreus ArcelorMittal op.